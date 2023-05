Auftritt in Straßburg Grüne skeptisch vor Europa-Rede des Kanzlers

„Der Bundeskanzler muss Deutschlands Glaubwürdigkeit und Verantwortung in der EU wieder Priorität einräumen“, sagte Grünen-Fraktionschefin Terry Reintke unserer Redaktion. „Der Bundeskanzler ist mit der Ankündigung einer besonderen europapolitischen Verantwortung angetreten, lässt aber klare Richtung und Impulse vermissen, sei es in der Klimapolitik und für Zukunftsinvestitionen, sei es in der Frage von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, sei es für soziale Gerechtigkeit in der EU“, kritisierte die Vorsitzende der Fraktion der Grünen im Europa-Parlament. Das Versprechen des Aufbruchs habe in Europa große Erwartungen geweckt. Die Kehrtwende beim Verbrenner-Aus sei aber nur ein Beispiel dafür, „wie Deutschland wertvolles Vertrauen als verlässlicher Partner in der Europäischen Union aufs Spiel setzt“, erklärte Reintke.