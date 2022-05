Nach Landtagswahlen : Grüne stimmen für Koalitionsverhandlungen mit der CDU in NRW

Grüne stimmen für Koalitionsverhandlungen mit der CDU in NRW

Düsseldorf/Essen Nun ist es offiziell: Die Grünen wollen in Nordhrein-Westfalen mit der CDU regieren. Der Parteirat stimmte bei einer Sitzung für die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen.

Die Grünen in Nordrhein-Westfalen wollen Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufnehmen. Der Parteirat der Grünen stimmte am Sonntag bei einer Sitzung in Essen dafür.