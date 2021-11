Neue Bundesregierung : Grüne: Urabstimmung über Koalitionsvertrag und Personalentscheidungen

Berlin Alle Grünen-Parteimitglieder können nun über das Ergebnis der Gespräche mit SPD und FDP abstimmen. Der Weg vom fertigen Koalitionsvertrag zur Abstimmung war holpriger als erwartet. Nun steht aber fest: Auch eine Grüne aus der Mainzer Landesregierung zieht es nach Berlin.

Wer wird Minister? Ringen zwischen Özdemir und Hofreiter

Anne Spiegel hatte im Mai 2021 das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten im Land übernommen. Zuvor war sie in Rheinland-Pfalz schon Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz. Die 40-Jährige ist zudem Stellvertreterin von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und war Spitzenkandidatin der Grünen im Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz. An den Verhandlungen zur Ampel-Koalition nahm Anne Spiegel als Mitglied in der „Arbeitsgruppe Klima, Energie, Transformation“ teil.