Parteien : Grüne wachsen 2021 weiter

Anders als die anderen großen Parteien legen die Grünen bereits das sechste jahr in Folge an Mitgliedern zu. Foto: David Young/dpa

Berlin Die Grünen schwimmen gegen den Trend. Während die großen Volksparteien CDU und SPD schrumpfen, legen sie zu. Nur ein Landesverband verliert Mitglieder.

Die Grünen sind das sechste Jahr in Folge gewachsen: Die Partei legte im vergangenen Jahr um rund 17 Prozent auf 125.737 Mitglieder zu. Das geht aus der aktuellen Statistik der Partei hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

„Seit 2016 haben wir uns verdoppelt“, sagte die Politische Bundesgeschäftsführerin, Emily Büning, der dpa. „Das ist fantastisch und es zeigt, wie groß das Interesse an grüner Politik ist, wie viele Menschen sich einbringen und politisch mitgestalten wollen.“ Der Aufwärtstrend begann der Statistik zufolge 2016, von 2017 auf 2018 beschleunigte sich das Wachstum deutlich.

Die Aufgabe des Bundesvorstands sei es nun, die Partei für die Größe der Mitgliedschaft und die anstehenden Aufgaben bestmöglich aufzustellen, erklärte Büning. „Diese Zahlen geben uns Rückenwind für die kommenden Landtagswahlen und natürlich für die nächsten vier Jahre in der Regierung.“ In diesem Jahr werden im Saarland, in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen neue Landtage gewählt.