Nach EU-Asylkompromiss Grüne wegen Migrationspolitik tief gespalten

Damit steuert die Ampel-Koalition auch an dieser Stelle in schwierigeres Fahrwasser. Denn die Grünen, die gegen den Kompromiss sind, nehmen explizit auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in der Verantwortung. Nicht nur Trittin meint, sie habe den anstehenden Landtagswahlkampf in Hessen im Kopf gehabt, den sie für die SPD gewinnen will. Doch auch Baerbock gerät ins Visier, war sie doch treibende Kraft für die Zustimmung zum Kompromiss.