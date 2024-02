Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge „Wir wollen Länder und Kommunen direkt unterstützen“

Dröge Noch wenige Monate vor dem Ukraine-Krieg hätte ich es für unmöglich gehalten, dass ein Land wie Deutschland in so kurzer Zeit unabhängig von Russlands Energieimporten werden kann. Dass es gelungen ist, war eine riesige gemeinsame Leistung. Wir müssen aber weiter an unserer Unabhängigkeit arbeiten und unsere Wirtschaftsbeziehungen breiter aufstellen. Gerade die Erneuerbaren Energien sind unser Garant für Unabhängigkeit. Bei der Solarbranche wurde in der Vergangenheit zugelassen, dass ein Großteil der Produktion nach Asien abgewandert ist. In den vergangenen Jahren haben wir neue Ansiedlungen gerade in Ostdeutschland erlebt, die aufgrund von Dumpingpreisen wieder unter Druck stehen. Wir werben im Bundestag gerade für eine stärkere Unterstützung der heimischen Produktion.