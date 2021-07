Bildung in der Pandemie : Schulen zu den schönsten Orten machen

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bei der Vorstellung eines Impulspapieres für eine nationale Bildungsoffensive Foto: dpa/Christophe Gateau

Berlin Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock versucht mit dem drängenden Bildungsthema aus der Defensive zu kommen und fordert einen Bildungsgipfel von Bund, Länder und Kommunen nach der Wahl

Schule macht Politik. Und Politik könnte Schule machen. Annalena Baerbock hat es in den zurückliegenden eineinhalb Jahren gehört, erlebt und sich erzählen lassen, was es heißt, wenn Kinder und Jugendliche über Wochen und Monate nicht mehr in ihre Klassenzimmer können. Wenn Bildung zur Mangelware wird, weil der Unterricht einem Virus zum Opfer fällt, muss eine Gesellschaft alarmiert sein. An diesem Freitagvormittag ist die Kanzlerkandidatin der Grünen mit der Soziologie-Professorin Jutta Allmendinger in Berlin angetreten, einen Impuls „für eine nationale Bildungsoffensive“ in Zeiten der Pandemie zu geben. Denn es treibt sie die Frage um: „Wie stellen wir sicher, damit Schulen nicht wieder als Erstes geschlossen werden und wir dann nicht wissen, wie sie wieder geöffnet werden?“ Das Bildungsthema treibt die Grünen-Kanzlerkandidatin schon lange um. Im Wahlkampf könnte es für sie ein Hebel sein, aus der gefühlten Defensive, in der sich Baerbock nach einigen Fehlern ihrer Kampagne befindet, wieder in die Offensive zu kommen.

Für Baerbock sind „Schulen die schönsten Orte in unserem Land“. Für Kinder und Jugendliche seien sie mehr, als nur Einrichtungen, in denen gelernt werde, weil sie dort „viele, viele emotionale Erlebnisse“ hätten. Baerbock erhofft sich von der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz einen „verbindlichen Beschluss“: Sollte diese Pandemie einen nächsten Lockdown notwendig machen, dann sollten „Schulen nicht als Erstes, sondern als Allerletztes geschlossen werden“. Denn die Pandemie habe Bildungsungleichheit und Bildungsarmut noch einmal verstärkt. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebe in Armut. Auch die Soziologin Allmendinger beklagt die negativen Auswirkungen dieser Pandemie für viele Kinder. Es gebe viele Familien, in denen es weder Endgeräte, also Laptops oder iPads, für digitales Lernen gebe noch ein „ruhiges Fleckchen“ noch könnten die Eltern wegen eigener Bildungsdefizite ihren Kindern beim Lernen helfen. Allmendinger erinnert an die sogenannte Ruck-Rede des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzig, der 1997 eine „unglaubliche mentale Depression“, wie sie sagt, in Deutschland festgestellt und als einen Grund dafür das Bildungssystem angeführt habe. In der Folge sei wenig passiert und viele Jahre seien regelrecht „verplempert“ worden, was sich nun in der Pandemie voll ausgewirkt habe.

Baerbock plädiert nun dafür ein, mit einem neuen Bildungs- und Teilhabegesetz „einen wichtigen Schritt für mehr Chancengleichheit zu gehen“. So sollen künftig alle Leistungen „unter einem Dach vereint werden“. Dies müssten Kommunen und Länder, die bei der Bildung die Zuständigkeit hätten, miteinander „bündeln“. Die Grünen-Vorsitzende sieht dafür keine Notwendigkeit einer Grundgesetzänderung. Allerdings fordert sie eine „bessere Bildungskooperation in unserem föderalen System“. Gelder des Bundes, wenn dieser Bildung erst recht in Corona-Zeiten fördern wolle, dürften „nicht versickern“, mahnte Baerbock. So heißt es in dem Impulspapier für bessere föderale Absprache, Kommunen, Bund und Länder müssten jetzt „gemeinsam dafür Verantwortung tragen“, Schulen schöner und moderner zu machen. „Kein Gerangel mehr um Kompetenzen. Keine Geldtöpfe, bei denen die Millionen stecken bleiben, statt in der Schule anzukommen.“ Seit 2017 würden Bundesgelder in Milliardenhöhe für Schulbau und Renovierung bereitliegen. Arme Kommunen, die kaum noch Verwaltungskräfte hätten, schafften es bis heute nicht, diese Gelder zu nutzen.