Unregelmäßigkeiten in Baerbocks Lebenslauf : Zu viele Merkwürdigkeiten: Diskussion um Lebenslauf schadet Baerbock

Meinung Berlin Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat ihren Lebenslauf erneut anpassen müssen. Die einzelnen Punkte haben wenig Gewicht, doch zusammengenommen machen sie auf eine Schwachstelle der Grünen-Politikerin aufmerksam.

Was sich Grünen-Chef Robert Habeck wohl so gedacht hat, als er am Montag nach der Wahl in Sachsen-Anhalt einräumen musste, dass die letzten drei Wochen vielleicht kein Rückenwind gewesen seien für den Landesverband. Er sprach von „Unzulänglichkeiten und kleinen Fehlern“ - und bezog das auf die Grünen im Bund. Angesprochen auf Änderungen am Lebenslauf der Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock antwortet Habeck knapp, er gehe davon aus, dass die Präzisierungen im Lebenslauf „jetzt erfolgt sind“.