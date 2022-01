Bundesparteitag der Grünen : Grünen-Feature (Jana)

Analyse Berlin Annalena Baerbock und Robert Habeck haben die Grünen nach 16 Oppositionsjahren in die Regierung geführt. Zeit für einen Wechsel an der Parteispitze. Zum Abschied treten sie bei digitalen Parteitag im Doppel auf und halten eine gemeinsame Rede. Ob die grüne Harmonie auch unliebsamen Regierungskompromissen standhält, muss nun die neue Doppelspitze beweisen.

An diesem Freitag werden die bisherigen Parteivorsitzenden verabschiedet. Zuvor werden sie noch einmal gemeinsam auf der Bühne stehen, gemeinsam eine Rede halten. „Gemeinsam“. Dieses Wort dürfte eines der meist benutzen in der Amtszeit vor Baerbock und Habeck sein. Vor allem sie hatte es in ihren Reden auf den Grünen-Bühnen in den zurückliegenden Jahren beinahe mantrahaft verwendet. Dazu ein freundliches Gesicht, aber ein entschiedener Kurs. Das war der Kern des Konzeptes des Strahleduos an der Parteispitze. Mit Geschlossenheit und Führungsanspruch wollten Baerbock und Habeck die Partei nach 16 Jahren auf der Oppositionsbank zurück in die Regierung führen. Dieser Part ist zumindest gelungen.