Die Grünen in Niedersachsen wollen die letzte GroKo der Republik ablösen : Wind, Kraft und Energie

Wollen die GroKo in Niedersachsen in den Ruhestand schicken: Julia Hamburg und Christian Meyer, Spitzenkandidaten der Grünen Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Hannover In wenigen Wochen wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Die Grünen-Spitzenkandidaten, Julia Willie Hamburg und Christian Meyer, haben ein großes Ziel. Sie wollen zurück in die Regierung und damit die letzte große Koalition in einem Bundesland ablösen. Für zwei Tage war jetzt auch der Bundesvorstand aus Berlin zur Unterstützung in Hannover, um eine zwölfte Regierungsbeteiligung der Grünen in den Ländern möglich zu machen

Noch sechs Wochen. Dann könnte sich der Wind drehen. Windkraft? Nicht nur. Dann regiert in Niedersachsen eventuell die letzte „GroKo“ der Republik weiter. Oder Julia Willie Hamburg und Christian Meyer, Spitzenpersonal der Grünen in diesem Landtagswahlkampf, sind Teil einer neuen Landesregierung in Hannover. Posten, Ministerien, Türschilder? Nein, doch nicht solche Dinge. Man werde „nach den Inhalten“ entschieden, heißt es wie immer routiniert bei den Grünen, auch bei Hamburg und Meyer, dem grünen Doppel aus Stadt und Land. Hamburg lebt in Hannover, Meyer in Holzminden. Die beiden Spitzenkandidaten der Grünen in Niedersachsen wollen jedenfalls die letzte große Koalition in einem Bundesland, das derzeit regierende Bündnis von SPD und CDU, politisch in den Ruhestand schicken. Für mögliche Koalitionsverhandlungen sagen sie schon voraus, die Grünen gebe es „nicht zum Nulltarif“. SPD und CDU sollen also wissen: Eine politische Ehe mit den Grünen könnte für sie teuer werden.

Hamburg, 36 Jahre alt, Fraktionschefin der Grünen im Landtag, und Meyer, 47 Jahre alt, Fraktionsvize und ehemaliger Landwirtschaftsminister in Niedersachsen, haben sich zu Wochenbeginn Verstärkung aus Berlin für diesen Wahlkampf geholt. Der Bundesvorstand der Grünen tagt in Klausur in Hannover und lenkt dabei noch einmal zusätzliche Aufmerksamkeit auf seinen wahlkämpfenden Landesverband mit Hamburg und Meyer an vorderster Front. Gemeinsam besuchen sie am Dienstag den Reifenhersteller Continental in Hannover. Die Grünen sind bester Stimmung. Inzwischen taxieren zwei Umfragen sie auf Werte etwas über 20 Prozent, womit sie sich beinahe „auf Augenhöhe“ mit SPD und CDU wähnen. Bei Zustimmungswerten von 30 Prozent für die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil und zuletzt 27 Prozent für die CDU von Spitzenkandidat Bernd Althusmann muss diese Einschätzung aber auch mit reichlich Wahlkampf-Adrenalin zu tun haben.

Hamburg und Meyer freuen sich über den Rückenwind, den ihnen nach eigener Einschätzung auch die Politik von Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck beschert, obwohl Habeck gerade wegen der Gasumlage massiv in der Kritik steht. Die Grünen in der Bundesregierung zeigten doch gerade, „wie Krisenmanagement geht“, seien aber auch bereit, „Fehler einzugestehen und zu korrigieren“, siehe Gasumlage. Meyer will, sollte er wieder mitregieren, „den Turbo für die erneuerbaren Energien“ einschalten, gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen wo der Wind doch eigentlich dauernd weht, jedenfalls häufig. Dass die GroKo in Hannover wieder die Gasförderung vor Borkum erlaubt habe – ein Unding. Wenn die CDU im Wahlkampf zudem damit hausieren gehe, beispielsweise Gendern zu verbieten oder für längere AKW-Laufzeiten eintreten, sei dies für Grüne jedenfalls kein Bewerbungsschreiben für den Eintritt in eine gemeinsame schwarz-grüne Koalition. Dann eben mit der SPD? So einfach sei es aber auch nicht, betonen die Wahlkämpfer. Wenn Ministerpräsident Weil sich als Mann von Maß und Mitte sehe, müsse auch gesagt werden, dass er vor allem Mittelmaß abliefere, betont Spitzenkandidatin Hamburg in den Wochen dieses Landtagswahlkampfes immer wieder.

Doch nun gibt es bei allen eigenen Regierungsplänen in Hannover auch Ärger, weil der Streit um die Gasumlage in Berlin, die thematisch im Hause von Wirtschaftsminister Robert Habeck angedockt ist, für die Grünen in Niedersachsen gerade zur Unzeit kommt. Hamburg erzählt von Bürgerinnen und Bürgern am Wahlstand, die besorgt fragten: „Ist denn jetzt wirklich Wahlkampf, wir haben doch Krieg?“ Dabei schwinge immer die Sorge mit, ob sie in diesem Winter noch genug Geld für Heizung und Lebensmittel hätten. Die Co-Vorsitzende der Bundes-Grünen, Ricarda Lang, winkt bei dieser Gelegenheit gleich mit einem dritten Entlastungspaket, damit es „keine kalten Kinderzimmer“ gebe. Dann ist Hamburg wieder ganz Wahlkämpferin: „Die Menschen wollen kein Parteigeplänkel.“ Total ärgerlich sei es, wenn eine Gasumlage von der Regierung beschlossen werde, die Unternehmen einen Vorteil bringe, die diese Umlage gar nicht brauchten. Aber Habeck werde nun nachbessern. Die Wahlkämpferin sagt: „Es ist doch eine Frage: Wie geht man mit Fehlern um?“