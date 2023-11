Bundesparteitag Grünen-Streit zu Migration - EU-Wahlprogramm steht

Mit einem Programm, das Sicherheit in unsicheren Zeiten verspricht, ziehen die Grünen in den Europawahlkampf. Das Papier unter dem Titel „Was uns schützt“ beschlossen die etwa 800 Delegierten zum Abschluss des viertägigen Parteitags in Karlsruhe. Zuvor hatten die Grünen eine vierzigköpfige Europaliste gewählt und heftig über ihre Linie in der Asylpolitik gestritten.