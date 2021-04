Rechtsterrorismus : „Gruppe S.“ - Anwälte zweifeln an Aussagen des Kronzeugen

„Gruppe S.“ - Anwälte zweifeln an Aussagen des Kronzeugen

Stuttgart Zwölf Männer stehen in Stuttgart vor Gericht, weil sie eine rechte Terrorzelle gegründet haben sollen. Die Anwälte der Gruppe rücken nun die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen in den Fokus.

Im Prozess um die mutmaßliche rechte Terrorzelle „Gruppe S.“ haben Anwälte Zweifel an den Aussagen des Kronzeugen U. geäußert.

Es handle sich bei dem ebenfalls angeklagten 49-Jährigen um eine „mindestens problematische Persönlichkeit“, sagte Anwalt Günther Herzogenrath-Amelung, der einen der elf weiteren Angeklagten verteidigt, beim zweiten Prozesstag vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim. U. habe mehr als zwanzig Jahre in Haft oder Maßregelvollzug gesessen. Seinen Angaben müsse man mit größter Skepsis begegnen. Ähnlich äußerte sich Rechtsanwalt André Picker. Man müsse die Motivationslage ergründen, warum U. diese Aussagen gegenüber den Ermittlern gemacht habe. Es brauche noch weitere Beweismittel. Auch werde man die Ernsthaftigkeit der Aussagen in der „Gruppe S.“ beurteilen müssen.