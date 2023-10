Extremismus „Gruppe S.“: Freispruch für mutmaßlichen Anführer gefordert

Das streng gesicherte Verfahren mit knapp einem Dutzend Angeklagten läuft seit mehr als 160 Verhandlungstagen am Oberlandesgericht Stuttgart und wurde aufgrund des Umfangs und der Corona-Pandemie in die Länge gezogen. Den Männern wird vorgeworfen, eine Terrorzelle gegründet zu haben. Sie wollten demnach mit Anschlägen gegen Moscheen einen Bürgerkrieg in Deutschland provozieren. Die Mehrheit der Angeklagten befindet sich zwischenzeitlich nicht mehr in U-Haft.