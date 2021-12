Klimaschutz : Habeck: Deutschland könnte Klimaziele bis 2023 verfehlen

Windräder stehen in einem Wald in Bayern. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Berlin Die neue Bundesregierung hat sich beim Klimaschutz Großes vorgenommen. Für die kommenden beiden Jahre werden die Klimaziele aber wohl verfehlt.

Bundesklimaschutzminister Robert Habeck geht davon aus, dass Deutschland in den kommenden zwei Jahren seine Klimaschutzziele verfehlen könnte.

Bis zu 1500 neue Windräder pro Jahr nötig

In Deutschland führe kein Weg am massiven Ausbau erneuerbarer Energien vorbei, bekräftigte Habeck. Das bedeute auch, dass es „quasi überall da, wo der Wind weht“, Windkraftanlagen werde geben müssen. Im Durchschnitt müssten es 1000 bis 1500 neue Windräder im Jahr sein, sagte Habeck - auch abhängig davon, wie viele alte Anlagen durch neue ersetzt werden könnten. In den vergangenen Jahren seien es „kaum mehr als 450“ gewesen.