Wohnungspolitik : Habeck: „Einfamilienhaus gehört zu Wohnmöglichkeiten“

Einfamilienhäuser stehen im Rohbau in einem Neubaugebiet in der Region Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin Sie wollen Einfamilienhäuser verbieten - mit diesem Vorwurf sahen sich die Grünen am Wochenende nach einem Interview konfrontiert. Nun bekräftigt auch der Parteichef, dass das nicht stimme.

Grünen-Parteichef Robert Habeck hat Vorwürfe zurückgewiesen, seine Partei wollte den Neubau von Einfamilienhäusern pauschal verbieten. „Das Einfamilienhaus gehört zum Ensemble der Wohnmöglichkeiten in Deutschland“, sagte Habeck in Berlin.

Es „ist für viele Menschen Teil ihres Lebens, ihrer Lebenspläne und ihrer Wünsche und wird auch in Zukunft es bleiben.“ Was wo gebaut werde, entschieden die Kommunen vor Ort. Bereits am Sonntagabend hatte ein Fraktionssprecher gesagt: „Die Behauptungen sind falsch“.