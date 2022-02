Fachkräftemangel : Habeck für freiwilliges höheres Renteneintrittsalter

Berlin Der Fachkräftemangel prägt aktuell viele Branchen und wird sich vermutlich noch verschärfen. Ein Vorschlag von Wirtschaftsminister Habeck soll dem entgegenwirken.

Im Kampf gegen den Mangel an Fachkräften hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein freiwilliges höheres Renteneintrittsalter ins Spiel gebracht.

Habeck sagte dem „Handelsblatt“, auf einer freiwilligen Basis sollte es längere Lebensarbeitszeiten geben können. „Man sollte flexibel länger arbeiten können. Das wäre ein doppelter Gewinn: Wer will, kann sein Wissen, sein Können, seine Erfahrung noch länger einbringen. Davon können Betriebe und die Gesellschaft profitieren. Und wir könnten dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Wir sollten also über so etwas wie ein Renteneintrittsfenster sprechen, kein fixes Alter.“