Wirtschaftsminister in den USA : Habeck reist mit Zeitenwende-Botschaften im Gepäck

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Mitte) und Christian Forwick (l.), Experte für Transatlantische Beziehungen, sind unterwegs in Washington D.C. Foto: dpa/Britta Pedersen

Analyse Berlin Es sollte ein formaler Antrittsbesuch sein. Doch der Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck steht ganz in Zeichen des Krieges in der Ukraine. Für die sicherheitspolitische Kehrtwende der Ampel wird der Grüne in den USA gefeiert. Wegen seiner energiepolitischen Manöver dürften ihn zuhause harte Debatten erwarten.

Alles steht Kopf, auch für Robert Habeck. Eine Woche nach Ausbruch des russischen Krieges in der Ukraine ist der Wirtschaftsminister in die USA gereist. Aus seinem Antrittsbesuch wird ein Krisentreffen. Aus dem Ex-Chef einer Friedenspartei wird ein Fürsprecher für höhere Militärausgaben. Und aus dem Grünen-Politiker wird ein Kümmerer um fossile Energiereserven im Land. In einem atemberaubenden Tempo fegt die russische Invasion bisherige politische Gewissheiten hinweg. Habeck lässt sich den Druck, unter dem er zweifelsohne steht, nicht anmerken. Doch seine Worte werden eindringlicher, seine Ansagen härter.

„Die Situation in der Ukraine überschattet alles“, sagt Habeck in Washington. Hinter ihm das Weiße Haus, in dem sich US-Präsident Joe Biden zu diesem Zeitpunkt auf seine Rede zur Lage der Nation vorbereitet. Die russischen Raketen- und Bombenangriffe auf ukrainische Städte, denen immer mehr Zivilisten zum Opfer fallen, bezeichnet Habeck als „absolut verabscheuungswürdig“. Das werde sicher nicht dazu führen, dass der Westen weicher wird, sagt der Minister. Die jüngsten Angriffe würden die Bereitschaft erhöhen, „tougher zu sein“.

Tough, so lässt sich auch die Schlagzahl der energiepolitischen Manöver beschreiben, die Habeck gerade vollzieht. Inzwischen schließt er nicht mehr aus, dass die Kohlekraftwerke in Deutschland länger laufen müssen, um unabhängiger von Russland zu werden. „Da muss der Pragmatismus jede politische Festlegung schlagen, die Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein“, sagt Habeck am Mittwochmorgen. Und mehr noch: Im Zweifel sei diese Sicherheit wichtiger als der Klimaschutz. Vor etwas mehr als einer Woche wären diese Sätze aus dem Mund des ersten grünen Wirtschaftsministers noch undenkbar gewesen. Und sie dürften harte Diskussionen nach sich ziehen, besonders bei den Grünen.

Habeck ist sichtlich darum bemüht, es nicht als grundlegenden Kurswechsel in der Energiepolitik aussehen zu lassen. Die Reise soll in Richtung erneuerbarer Energien gehen, daran lässt er keinen Zweifel. Die Unabhängigkeit und Souveränität in der Energiepolitik und eine klimaneutrale Energieproduktion seien im Grunde das gleiche, sagt Habeck. „Je stärker wir uns auf eigene Energiequellen stützen und je stärker diese eigenen Energiequellen nicht durch Importe abhängig sind, umso souveräner agieren wir auch außenpolitisch.“

Dennoch hat Habecks Aussage zur möglichen Laufzeit-Verlängerung für Kohlekraftwerke umgehend Reaktionen ausgelöst. Der größte Braunkohle-Verstromer in Deutschland, RWE, zeigt sich aufgeschlossen. „Jetzt muss es darum gehen, Vorsorge zu treffen, um die Versorgungssicherheit in Deutschland auch für ein Krisenszenario zu sichern, in dem Rohstofflieferungen aus Russland ausbleiben", erklärt der Essener Konzern. Das betreffe den nächsten Winter und die nächsten Jahre. „Es ist aus unserer Sicht richtig, dass die Bundesregierung Optionen im Bereich Kohle und Gas prüft." RWE kann sowohl Kraftwerke aus der Sicherheitsbereitschaft als auch stillgelegte Blöcke wieder ans Netz bringen.

Für den Moment trennt Habeck der Atlantik von den Debatten im eigenen Land, zumindest geografisch. Und in den USA wird er mit offenen Armen empfangen, davon zeugt die Liste hochkarätiger Gesprächspartner: Finanzministerin Janet Yellen, Energieministerin Jennifer Granholm und Sicherheitsberater Jake Sullivan gehören dazu, kurzfristig kommt ein Treffen mit Außenminister Antony Blinken zustande.