Habeck schmiert ab Der Guttenberg der Grünen

Dem Grünen droht damit die nächste Gesetzespleite. Habecks Abstieg in den jüngsten Umfragen liegt darin mitbegründet. Der große Kommunikator, als der er zu Beginn der Ampel gefeiert wurde, scheint das Kommunizieren verlernt zu haben. Oder zumindest das richtige Kommunizieren. Kein Minister hat in den letzten Monaten so viele Pläne präsentiert, über die auf offener Bühne insbesondere wegen schlechter Vorarbeit gestritten wurde; die vor allem aber die Bürger entweder überfordert oder aber verunsichert beziehungsweise verprellt haben.