Koalition braucht mehr Respekt vor der Verfassung Habecks Vetternwirtschaft macht fatale Ampel-Neigung sichtbar

Das klingt zwar selbstverständlich ist jedoch ein verfassungspolitischer Skandal. Schon unter Angela Merkel hatte sich der Koalitionsausschuss zum zentralen Element der Regierungspolitik entwickelt. Dass sie ein aus den Spitzen der Parteien bestehendes Gremium leitete, ohne selbst Parteichefin zu sein, machte die Sache schon schräg. Endgültig an der verfassungsrechtlichen Abbruchkante stehen die Akteure, wenn sie nicht mehr festlegen, was sich die Koalition, also das Bündnis von Parteien und Bundestagsabgeordneten, vornimmt, sondern bevormundend die Gesetze gleich die Regierung beschließen lässt. Das aber kann nur der Bundestag zusammen mit dem Bundesrat. Bei solchen wichtigen Grundsätzen hat die Ampel genauso die Orientierung verloren wie bei ihrer Festlegung, „die Bundesregierung“ werde für die Modernisierung des Schienennetzes erhebliche Mittel bereitstellen. Auch das kann nur der Bundestag.