Extremismus Hanau-Ausschuss: Polizist weist auf Probleme in Tatnacht hin

Wie der Leiter der Stabsstelle für Fehler- und Führungskultur im hessischen Innenministerium, Felix Paschek, im Ausschuss sagte, wurde der Umgang mit eigenen Fehlern und der Opferschutz deutlich verbessert. Es seien mehrere Konzepte verfasst worden, die nun umgesetzt würden. Dazu gehöre, dass Polizisten einen „Perspektivwechsel“ vornehmen, sich also in die Lage der Menschen versetzten, und „mitfühlende Anteilnahme“ zeigen sollten. Paschek erklärte zu dem überlasteten Notruf in der Tatnacht, er halte „Anerkennung, dass ein Fehler passiert ist, für notwendig“.