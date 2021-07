Ärger um Hans-Georg Maaßen : FDP kritisiert Maaßens Aussagen zu Journalisten

Berlin Wieder Ärger um Hans-Georg Maaßen. Der Thüringer CDU-Bundestagskandidat und frühere Verfassungsschutzchef hat mit Vorwürfen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk heftige Reaktionen hervorgerufen.

Die FDP hat die Aussagen des CDU-Bundestagskandidaten in Südthüringen, Hans-Georg Maaßen, auf das Heftigste kritisiert. „Hans-Georg Maaßens Aussagen sind zutiefst verstörend. Wer eine Gesinnungsprüfung für Journalisten verlangt, hat das Prinzip der Pressefreiheit augenscheinlich nicht verstanden“, sagte der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Konstantin Kuhle, unserer Redaktion. „Maaßen täte gut daran, sich zeitnah zu erklären. Schließlich hat die Pressefreiheit in unserem Land zu Recht Verfassungsrang. Diese so plump in Frage zu stellen, schürt Ressentiments und schadet der Debattenkultur in unserem Land“, betonte Kuhle.