Hans-Georg Maaßen : Klare Kante, deutliche Worte

Hans-Georg Maaßen bei seiner Nominierung als Direktkandidat in Suhl. Foto: dpa/Michael Reichel

Meinung Die Union muss sich stärker von ihrem Thüringer Direktkandidaten und ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen distanzieren. CDU-Chef Armin Laschet ist jetzt gefordert.

Von Hagen Strauss

Armin Laschet muss jetzt gehörig aufpassen, dass ihm die Causa Maaßen nicht engleitet und ihn in den nächsten Wochen des Wahlkampfes ein zweiter Makel verfolgt. Denn schon jetzt heißt es über den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und Kanzlerkandidaten, er versuche im Schlafwagen ins Kanzleramt zu kommen; sein Programm sei ambitionslos, vor allem beim Klimaschutz. Ein schnödes Weiter so. Da ist in der Tat etwas dran. Wenn sich nun auch noch der Eindruck verfestigt, dass der CDU-Chef seinen Laden ausgerechnet am rechten Rand nicht im Griff hat, dann ist das ein besonderes Gift für Laschets Ambitionen und zugleich viel Munition für seine politischen Gegner.

Die Gelassenheit, die CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach den Gremien der Union zur Schau gestellt hat, zeugt von einer gewissen Hilflosigkeit der Partei. Die Haltung, Maaßen sei ein Direktkandidat von vielen, auf die Aufstellung in den Wahlkreisen habe man keinen Einfluss, klingt wenig überzeugend. Auch wenn sie den Fakten entspricht. Sicher, die Unionsführung will sich von dem Rechtsausleger nicht treiben lassen. Kanzlerkandidat Laschet schon gar nicht. Das ist verständlich. Zumal völlig unklar ist, ob der ehemalige Verfassungsschutzpräsident bei der Bundestagswahl den Wahlkreis in Südthüringen überhaupt gewinnen wird.

Die Gefahr, Maaßen aufzuwerten, besteht jedoch immer – ob durch klare Abgrenzung oder durch demonstrative Missachtung. Zumal er medial ohnehin viel Aufmerksamkeit erfährt. Darum kann es auch nicht gehen. Sondern im Mittelpunkt muss das Selbstverständnis der Union stehen. Und das lautet, eine Partei der Mitte zu sein, die möglichst integriert und nicht ausgrenzt, die die Polarisierung auf Kosten anderer nicht auf die Spitze treibt, besser noch vermeidet. Das sind Grundsätze, die Maaßen nicht befolgt. Auch wenn ein Parteiausschlussverfahren zum jetzigen Zeitpunkt unrealistisch ist, so muss man ihn von oberster Stelle deutlich daran erinnern.

Was die Abgrenzung nach rechts angeht, erwarten nicht nur viele Unionsanhänger klare Kante und deutliche Worte vom CDU-Vorsitzenden. Die lässt Laschet hinsichtlich der AfD nicht mehr missen, mit Blick auf Maaßen aber schon. Zumindest öffentlich. Ein Fehler. Denn dadurch kann der Eindruck einer indirekten Tolerierung dessen entstehen, was der Ex-Verfassungsschützer so von sich gibt und womit er versucht, am rechten Rand zu fischen. Positionen, die eben nicht denen der Union entsprechen.