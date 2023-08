„Das kann eigentlich niemandem gefallen“ Zoff hinter den Kulissen von „Hart aber fair“

Fakt jedenfalls ist: Schon in der Vergangenheit hat Louis Klamroth nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera gearbeitet. Er ist selbst Produzent, seine Firma heißt Florida Factual. Diese macht es sich nach eigener Aussage zur Aufgabe, „journalistische Inhalte in Talk, Show und Dokumentation zeitgemäß aufzubereiten.“ Politik-Shows hat Klamroths Firma in der Vergangenheit unter anderem für ProSieben umgesetzt. Naheliegend könnte da sein, dass Klamroth „Hart aber fair“ künftig selbst produzieren möchte. So hatte es Frank Plasberg seinerzeit schließlich auch gemacht.