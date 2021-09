Sachsen-Anhalt : Haseloff fällt im ersten Ministerpräsidenten-Wahlgang durch

Reiner Haseloff im Landtag in Magdeburg. Foto: Ronny Hartmann/dpa

Magdeburg Damit haben wohl die wenigsten gerechnet: Reiner Haseloff muss bei der Wahl des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt in den zweiten Wahlgang. Eigentlich hat seine Koalition eine klare Mehrheit.

Reiner Haseloff (CDU) hat bei der Wahl zum Ministerpräsidenten im Landtag von Sachsen-Anhalt die nötige Stimmmehrheit im ersten Wahlgang verfehlt. Nur 48 der 97 Abgeordneten stimmten am Donnerstag mit Ja.

Die Koalition aus CDU, SPD und FDP verfügt im Magdeburger Landtag über 56 Stimmen. Die CDU hatte die Landtagswahl am 6. Juni mit 37,1 Prozent unerwartet klar gewonnen und stellt 40 Abgeordnete. Haseloff strebt als erster Regierungschef in Sachsen-Anhalt eine dritte Amtszeit an.