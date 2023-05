Kriminalität Haseloff verurteilt Brandanschlag auf Abgeordneten-Büro

An der Tür zu Diabys Bürgerbüro in Halle (Saale) war am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Zeugen bemerkten Flammen an dem Gebäude in der Großen Märkerstraße und alarmierten die Einsatzkräfte. Außerdem sahen die Zeugen den Angaben zufolge einen verdächtigen Mann vor dem Haus und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der mutmaßliche Brandstifter wurde vorläufig festgenommen. Der Brand konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Die Polizei geht von Brandlegung aus, die Ermittlungen dauern an. Esken dankte laut MItteilung den mutigen Zeugen, die den Täter der Polizei übergaben.