Pandemie : Hausärzte: „Kommunikatives Chaos“ bei Corona-Impfstoffen

Ein Mann erhält in einem temporären mobilen Impfzentrum in Erlangen eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19. Foto: Daniel Karmann/dpa

Berlin Noch sind die an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe noch gar nicht zugelassen, da wird bereits Kritik über das richtige Vorgehen laut.

Patientinnen und Patienten würden sich fragen, ob es sinnvoll sei, sich Anfang September mit dem an BA.1 angepassten Impfstoff impfen zu lassen, oder ob man auf den an BA.4/BA.5 angepassten Impfstoff warten sollte, sagte Weigeldt. „Hier braucht es sehr zeitnah eine klare Empfehlung der Stiko, an welcher sich auch die Hausärztinnen und Hausärzte orientieren können.“ Bisher lägen dazu keinerlei Informationen vor.