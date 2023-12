Haushalt 2024 Diese Szenarien sind im Gespräch

Ein mögliches Szenario sieht so aus, dass sich die drei Ampel-Spitzen noch einmal darauf verständigen können, die Schuldenbremse auch für das kommende Jahr auszusetzen. Zumindest für bestimmte Haushaltsbereiche mit Verweis auf die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Scholz lieferte in seiner Rede beim SPD-Parteitag am Samstag bereits Hinweise auf diesen Kurs. Nämlich mit seinem klaren Plädoyer für lang anhaltende Ukraine-Hilfen. Deutschland werde der Ukraine weiter finanziell und mit Waffen helfen, sagte Scholz. Deutschland müsse in der Lage sein, die Hilfe weiter fortzusetzen und möglicherweise noch Größeres zu leisten, betonte Scholz. Man werde Entscheidungen treffen, „die uns in der Lage halten, dieses weiter zu tun“.