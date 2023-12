Ampel ringt um Haushalt für 2024 Viele Optionen, wenig Konkretes: Wie der Stand in der Haushaltskrise ist

Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) sagte am Sonntagabend eine lange plante Reise zur Weltklimakonferenz in Dubai und in die angrenzende Region überraschend ab – in Absprache und auf Bitten des Bundeskanzlers, wie es aus Habecks Ministerium hieß. Seine Anwesenheit in Berlin sei notwendig, um nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Gespräche über den Haushalt 2024 weiter voranzubringen, teilte eine Sprecherin mit. Als schlechtes Zeichen über den Fortschritt der Haushaltsverhandlungen will man das jedoch nicht verstanden wissen.