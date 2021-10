Wird an der Schuldenbremse gedreht? : Haushalt auf Kante genäht – Ampelkoalitionäre haben wenig Spielraum

Der bisherige Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will bald eine mögliche Ampelkoalition anführen, doch im Bundeshaushalt wird das Geld knapp. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Analyse Berlin Massive Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung und Infrastruktur, stabile Renten und konstante Steuern – SPD, Grüne und FDP haben ihren Wählern viel versprochen. Doch die finanziellen Spielräume im Bundeshaushalt sind eng – enger, als die potenziellen Ampelkoalitionäre bisher wahrhaben wollten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Marschall

Am Freitag schlägt deshalb auch im Hinblick auf die finanzielle Umsetzbarkeit vieler Pläne die Stunde der Wahrheit: Was machbar ist und vor allem wie es machbar werden soll, werden die potenziellen Ampelkoalitionäre wohl erstmals umreißen.

Die Corona-Krise hinterlässt bis zum Ende der neuen Legislaturperiode 2025 tiefe Spuren im Etat. Das lässt sich aus der Finanzplanung des scheidenden Bundesfinanzministers und möglichen künftigen Kanzlers Olaf Scholz (SPD) herauslesen. Im laufenden Jahr soll die Neuverschuldung bis zu 240 Milliarden Euro erreichen, für das kommende Jahr sind nochmals 100 Milliarden Euro neue Schulden geplant. Erst von 2023 an soll die verfassungsrechtlich gebotene Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Dann will Scholz nur noch fünf Milliarden Euro Schulden machen, in den Jahren darauf jeweils zwölf. Es wird schon ohnehin eine Herkulesaufgabe sein, nach einer dreistelligen Milliardensumme an neuen Schulden 2023 wieder in die Nähe der schwarzen Null zu kommen.

Schon Scholz´ bisherige Finanzplanung enthält jedoch jede Menge optimistischer Annahmen, die so nicht eintreten müssen. Der Haushaltsausgleich ab 2023 gelingt nur, indem die so genannte Asyl-Rücklage von 48 Milliarden Euro vollständig aufgelöst wird. Sie steht für andere Zwecke also nicht mehr zur Verfügung. Zudem nimmt Scholz an, dass die Ministerien jährlich eine Summe von sechs Milliarden Euro gar nicht erst ausgeben, weil sie das in den vergangenen Jahren auch nicht geschafft hatten. Zudem hat Scholz den Ministerien in den Jahren bis 2025 unrealistische Sparkurse verordnet. Allein der Etat des Verteidigungsministeriums, dessen Ausgaben wegen einer Zusage an die Nato eigentlich weiter wachsen müssten, soll zwischen 2022 und 2025 von 50 auf 46,7 Milliarden Euro sinken.

Gleichzeitig steigen die Zuschussbedarfe der Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung infolge der ungünstigen demografischen Entwicklung und teurer früherer Sozialreformen wie der Rente mit 63. Unterm Strich sei bis 2025 schon die Finanzierung von 86 Milliarden Euro offen, ohne dass die Wahlversprechen der mögliche Ampelkoalitionäre überhaupt berücksichtigt sind, hat der Bundesrechnungshof in einem Gutachten vorgerechnet. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat zudem ausgerechnet, was die wichtigsten Wahlversprechen von SPD, Grünen und FDP noch zusätzlich kosten würden. Es kam auf mehr als 100 Milliarden Euro bis 2025.

Die mögliche künftige Regierungskoalition kann bei ihren Kalkulationen aber immerhin auch auf einige positive Entwicklungen verweisen: In diesem Jahr zeichnet sich eine erheblich geringere Neuverschuldung ab als die geplante: Statt 240 Milliarden Euro könnte sie am Ende deutlich weniger als 200 Milliarden betragen, weil viele Corona-Hilfen nicht abgerufen werden. Entsprechend weniger Corona-Schulden wird der Bund künftig tilgen müssen. Auch in vielen nicht-corona-bedingten Fördertöpfen etwa beim Digitalpakt für Schulen liegen ungenutzte Milliarden. Zudem entwickeln sich die Steuereinnahmen wohl schon im laufenden Jahr besser als erwartet. Und im kommenden Jahr ist ein Rekordwachstum von vier bis fünf Prozent mit einer Rekordbeschäftigung zu erwarten.