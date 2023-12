SPD und FDP wollen Sparpaket wieder aufschnüren Top-Ökonominnen warnen Ampelkoalition vorm Umfallen

Bislang gibt es von Scholz, Habeck und Lindner kein belastbares Papier. Aus dem Finanzministerium soll es bis zur so genannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags am 18. Januar, in der der überarbeitete Etat festgezurrt werden soll, eine Vorlage geben, in der die Beschlüsse eingearbeitet sind. „Am konkreten Haushaltsentwurf und einer Aufschlüsselung einzelner Positionen wird derzeit gearbeitet“, sagte ein Sprecher Lindners am Dienstag. Der Etat soll dann in der Woche vom 29. Januar bis 2. Februar vom Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.