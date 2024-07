Koalitionsstreit Haushalts-Showdown: Einigung bis Freitag oder Ampel-Chaos?

Ähnlich hatte sich Scholz bereits am Montagabend beim Sommerfest der Parlamentarischen Linken der SPD geäußert. Er wünsche sich Deutschland als „Anker der Stabilität“ sagte er dort. Eine Verkündung der Ergebnisse an diesem Freitag dürfte auch in seinem Sinne sein. Denn seiner Fraktion wird er auch Rede und Antwort stehen müssen, wenn es nicht zu einer Verständigung kommt. Und am Dienstag ist er ohnehin erstmal wieder weg: beim Nato-Gipfel in Washington.