Heftige Attacken gegen Scholz Merz zerlegt im Bundestag den „Klempner der Macht“

Seine Rede gerät so auch zu einer in eigener Sache. Denn scheitert die Ampel, muss die K-Frage in der Union schnell entschieden werden. Mit Blick auf die Schuldenbremse sagt Merz: „Wir werden an der Schuldenbremse des Grundgesetzes festhalten. Versuchen Sie erst gar nicht, einen Keil in die Union zu treiben.“ Er ergänzt: „Die Entscheidungen werden im Deutschen Bundestag getroffen und nicht im Rathaus von Berlin.“ Eine scharfe Spitze gegen Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU), der sich wie andere in der Union auch für ein Reform der Bremse ausgesprochen hatte – mit Wegner liefert sich Merz schon länger innerparteiliche Scharmützel. Es gibt wieder Gelächter. Hahaha. Aber diesmal auf der anderen Seite des Parlaments. Bei den Ampel-Parteien.