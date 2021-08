Feuer in Südeuropa und der Türkei : Heftige Waldbrände im Süden heizen Debatte um Klimaanpassung weiter an

Die Waldbrände in Griechenland und der Türkei wüten gnadenlos weiter, tausende Menschen mussten ihre Häuser bereits verlassen. Foto: dpa/Emre Tazegul

Berlin Während die Menschen in Griechenland und der Türkei weiter gegen zerstörerische Feuer ankämpfen, wird hierzulande die Debatte um Klimaanpassungen dringlicher. Um30weltministerin Svenja Schulze rechnet damit, dass Extremwetter und Trockenheit in Europa „häufiger und heftiger“ werden. Doch die Maßnahmen der Bundesregierung zum Gegensteuern stoßen auf deutliche Kritik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jana Wolf

Seit mehr als einer Woche halten die verheerenden Waldbrände in Südeuropa und der Türkei an, das Ausmaß der Zerstörung wächst sich weiter aus. Angesichts der dramatischen Lage wird auch hierzulande die Debatte um die Anpassung an die Folgen des Klimawandels dringlicher. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte, dass extreme Wetterlagen und die Trockenheit in Europa „häufiger und heftiger“ werden, und forderte mehr Risikovorsorge. Die europapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Franziska Brantner, nannte die Waldbrände einen „alarmierenden Weckruf“. Sie forderte eine Stärkung des Katastrophenschutzes in Europa und bessere Warnsysteme.

Umweltministerin Schulze nahm die jüngsten Starkregenereignisse, die extreme Trockenheit und deren Auswirkungen als Anlass zu einem Appell. „Die Flutkatastrophe bei uns und die Brände am Mittelmeer senden unübersehbare Alarmzeichen: Jetzt ist die Zeit für engagierten Klimaschutz und umsichtige Risikovorsorge“, sagte Schulze unserer Redaktion. Bund, Länder und Kommunen müssten „wesentlich enger zusammenarbeiten“, um die Infrastruktur vor Extremwettern abzusichern. Vor allem die Kommunen bräuchten jetzt „volle Unterstützung“, so die SPD-Politikerin. „Denn Städte und Gemeinden sind als Erste gefordert, um die lokal sehr unterschiedlichen Folgen des Klimawandels zu bewältigen.“ Die Bundesregierung stehe mit Förderprogrammen und Sofortberatung zur Seite, nötig sei eine „dauerhafte Finanzierungsperspektive von Bund und Ländern für die Klimaanpassung“, so die Umweltministerin.

Den Grünen gehen die Maßnahmen der Bundesregierung nicht weit genug, insbesondere auf europäischer Ebene. „Wir sollten das Europäische Katastrophenschutzverfahren RescEU nachhaltig stärken, um uns in der EU schneller bei solchen Extremwetterkatastrophen helfen zu können“, sagte die Europapolitikerin Brantner unserer Redaktion. RescEU ist ein europäisches Krisenmanagementsystem zur Bewältigung von Naturkatastrophen wie Waldbränden, Stürmen oder Fluten. Es soll den Teilnehmerstaaten ermöglichen, ihre Zusammenarbeit beim Katastrophenschutz zu verstärken.

Brantner forderte, auch die Zusammenarbeit beim Monitoring zu verbessern, das Warnsystem EU Alert „endlich auch bei uns“ einzuführen sowie in Europa gemeinsam Strategien zur Anpassung an die Klimakrise zu entwickeln. „Dazu gehört auch, dass der Tourismus nachhaltiger wird und sich an die Klimarisiken anpasst“, sagte die Grünen-Politikerin.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erklärte die Ursachen der aktuellen Wetterereignisse vor allem mit warmen Winden, die vom afrikanischen Kontinent nach Süditalien, auf den Balkan und Griechenland sowie in die West- und Südtürkei strömen. „Die Gebiete waren bereits vorher sehr trocken, soweit sie nicht ohnehin jahreszeitbedingt in der Trockenzeit waren. Durch diese Wetterlage hat es sich noch verschärft“, sagte DWD-Meteorologe Peter Bissolli unserer Redaktion. „Waldbrände können dann schnell zum Beispiel durch eine weggeworfene Zigarette oder Funkenflug von landwirtschaftlichen Geräten ausgelöst werden.“ Der Klimawandel erhöhe die Waldbrandgefahr. „Nach Zahlen der European Environmental Agency ist eine Zunahme der Waldbrandgefahr um fünf bis zehn Prozent für die Mittelmeerländer realistisch“, sagte Bissolli. Ob aber tatsächlich auch mehr Brände auftreten, hänge von vielen anderen Faktoren ab, etwa der Brandbekämpfung, landwirtschaftlicher Nutzung oder Brandstiftung. Die Abstände zwischen Hitze- und Trockenperioden werde sich wahrscheinlich nicht merklich verkürzen. „Eher wird die Waldbrandsaison länger und die Bände werden intensiver“, so der Meteorologe.

Umweltministerin Schulze verwies auf den neuen Bericht des Weltklimarates (IPCC), der am kommenden Montag offiziell vorgelegt wird und nach rund sieben Jahren den neuesten Wissensstand zum Klimawandels zusammenfasst. „Starkregenereignisse und extreme Trockenheit werden in Europa häufiger und heftiger werden“, sagte Schulze. Das zeige der IPCC-Bericht sehr deutlich.