Heide Reichinnek und Sören Pellmann neue Chefs der Linken im Bundestag Aufstellung für die Zeit nach Sahra Wagenknecht

Nun also haben sich Reichinnek und Pellmann in einer Kampfabstimmung bei der Gruppen-Klausur in Berlin durchgesetzt – gegen die Linken-Abgeordnete Clara Bünger und Bundesgeschäftsführer Ates Gürpinar. Bünger unterlag dabei in zwei Wahlgängen sowohl Reichinnek als auch Pellmann knapp mit jeweils 13:14. Gürpinar hatte seine Kandidatur im Laufe des Verfahrens am Montag zurückgezogen. Reichinnek spricht von einem „ehrlichen Ergebnis“. Sie erwarte auch nicht, dass die Gruppe in Zukunft alles abnicke, was sie als Vorsitzende sage. Das werde nicht passieren. So sei die Linke nicht. Pellmann wiederum äußert sich am Tag nach seiner Wahl zum Co-Vorsitzenden überzeugt, dass die Gruppe – nach jahrelangem Streit in der Fraktion – künftig geeint auftreten werde.