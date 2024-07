Fachkräftemangel Heil sieht Steuerbonus für ausländische Fachkräfte kritisch

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr verteidigte die Pläne dagegen. „Wir wollen eine Anwerbeprämie für Fachkräfte einführen, die wir dringend brauchen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Die große Mehrheit der EU-Länder hat so eine Regelung ebenfalls. Und als größte Volkswirtschaft in Europa hinken wir da bisher hinterher.“