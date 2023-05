Arbeitsmarkt Heil: Zugang zum Kurzarbeitergeld bald wie vor der Krise

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will den vereinfachten Zugang zum Kurzarbeitergeld nicht über Ende Juni hinaus verlängern. „Die wirtschaftliche Entwicklung und auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt sind aktuell besser, als wir das im Herbst erwarten konnten“, sagte Heil der „Rheinischen Post“ (Samstag) zur Begründung. So habe Deutschland zurzeit den höchsten Beschäftigungsstand - trotz der Corona-Krise und des Kriegs in der Ukraine. „Deshalb werden wir den vereinfachten Zugang zum Kurzarbeitergeld nach Ende Juni nicht weiter verlängern“, sagte der Arbeitsminister. Nun sei die Fachkräftesicherung das Thema. „Wir werden mehr Geld in Qualifizierung und Weiterbildung der Beschäftigten investieren.“