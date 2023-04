Kongress der Mittelständler ohne Scholz und Habeck Heimspiel für Christian Lindner bei Familienunternehmern

Der scheidende Präsident des Verbandes „Die Familienunternehmer“, Reinhold von Eben-Worlée, hat bei seiner Eröffnung aufgezählt, wo überall den Mittelständlern der Schuh drückt. Hohe Energiekosten, Bürokratielast, Investitionszurückhaltung, Fachkräftemangel und neuerdings wieder die Angst vor steigenden Steuern listet er auf. Die Familienunternehmer sind aufgeschreckt, weil ausgerechnet die Union in Entwürfen für ihr neues Grundsatzprogramm über einen höheren Spitzensteuersatz nachdenkt und für alle Erbschaften über eine Pauschalbesteuerung von zehn Prozent, eine so genannte Flat-Tax. Käme es so, müssten viele Mittelständler bei der Betriebsübergabe höhere Steuern zahlen, würden noch mehr Unternehmer aufgeben, ihren Betrieb verkaufen oder ins Ausland abwandern. Warnt jedenfalls Eben-Worlée, der an diesem Freitag im Präsidentenamt von der 45-jährigen Hammer Unternehmerin Marie-Christine Ostermann abgelöst werden soll.