SPD unterstützt schnellen Bundestagsbeschluss Ampel-Koalition ringt um Zeitplan für umstrittenes Heizungsgesetz

Nach dem vom Kabinett bereits beschlossenen Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) soll vom 1. Januar 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das soll für alle Eigentümer unter 80 Jahre gelten. Klassische Gas- und Ölheizungen können das nur erreichen, wenn sie etwa in Kombination mit einer Wärmepumpe betrieben werden. Bestehende Öl- und Gasheizungen können weiter betrieben werden, kaputte Heizungen dürfen repariert werden, wenn sie nicht älter als 30 Jahre alt sind. So soll der Abschied von Gas- und Ölheizungen eingeläutet werden. Förderprogramme und Härtefallregeln sind geplant, allerdings im Entwurf nicht konkret enthalten.