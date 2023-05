Koalitionsstreit um Heizungsgesetz FDP begrüßt Friedenssignale von Robert Habeck

Der Emissionshandel wird seit 2021 mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz auch für Gebäude und Verkehr geregelt. Es schreibt für jede emittierte Tonne CO 2 einen Preis fest. Diese zusätzliche C0 2- Abgabe sorgt für eine kontinuierliche Erhöhung der Preise fürs Heizen und im Verkehrssektor. Damit wird für Verbraucher ein Anreiz geschaffen, auf klimafreundliche Technologien umzustellen, also etwa auf elektrische Wärmepumpen oder auf E-Autos. Ab 2026 soll die feste CO 2 -Bepreisung in einem Emissionshandel mit einem Preiskorridor von 55 bis 65 Euro übergehen. Das will die FDP auf 2024 vorziehen.