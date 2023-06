Gebäudeenergiegesetz Wer sich beim Heizungsstreit durchgesetzt hat

Die Grünen trösten sich damit, dass in vielen Kommunen die Wärmeplanung bereits deutlich vor 2028 vorliegen soll und das GEG entsprechend schneller gelten könne. Zudem heißt es in einem Grünen-Hintergrundpapier, dass Eigentümer, die in der „Entscheidungszeit“ eine neue Gasheizung einbauen, die kommunale Wärmeplanung aber dann anschließend keine Lieferung von Wasserstoff oder anderer klimafreundlicher Gase vorsieht, ihre neue Heizung innerhalb einer einer Übergangsfrist wieder ausbauen und gegen eine klimafreundliche Heizung ersetzen müssten. Die FDP will diesen Punkt tags drauf so nicht bestätigen – in den jetzt anstehenden parlamentarischen Beratungen dürfte das ein wichtiger Punkt sein, über den weiter gestritten wird.