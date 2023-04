Viele Ausnahmen bei Austauschpflicht ab 2024 Ampel schwächt Heizungsvorgaben ab

An einem Förderprogramm, das mehr Anreize zum Austausch der alten Heizungen schaffen soll („Abwrackprämie“), arbeitet die Regierung noch. Lindner dämpfte aber Hoffnungen auf hohe staatliche Zuschüsse. Hier bahnt sich neuer Streit in der Koalition an. „Bei der Umstellung werden wir darauf achten, dass niemand mit den Investitionskosten überfordert wird“, sagte Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch. „Dafür werden wir ein Milliarden-Programm auflegen, mit dem gezielt Menschen mit weniger Geld Unterstützung erhalten“, sagte der Grünen-Politiker.