Neuaufstellung der CDU : Helge Braun will CDU-Vorsitzender werden

Berlin Nach tagelanger Zurückhaltung werfen in der CDU nun erste Kandidaten ihren Hut für den Parteivorsitz in den Ring. Die Bewerbung des scheidenden Kanzleramtschefs kommt unerwartet, anders als die sich abzeichnende Kandidatur von Norbert Röttgen. Die Vorsitzsuche wird damit nicht einfacher.

Auf der Suche nach einem neuen Parteivorsitzenden hat die Zurückhaltung in der CDU ein Ende, erste offene Kandidaturen kristallisieren sich heraus. So hat der geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun nun seine Kandidatur angekündigt. Der 49-Jährige will die Gründe für seine Bewerbung in einer Sitzung des hessischen CDU-Landesvorstands an diesem Freitag vorstellen, wie ein Sprecher der hessischen CDU unserer Redaktion bestätigte. Offiziell nominiert werden soll Brauns von seinem Heimatverband Gießen. Er gilt als enger Vertrauter der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel.