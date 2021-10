Nachfolge : Hendrik Wüst soll NRW-Ministerpräsident werden

Düsseldorf Die Würfel sind gefallen: NRW-Verkehrsminister Wüst soll Armin Laschet als Ministerpräsident und CDU-Landesparteichef beerben. „Ein Macher“, wirbt Laschet vor den Parteigremien.

Der 46-Jährige sei „ein Macher“ und betreibe eine „kluge und vorausschauende Politik“, sagte Unions-Kanzlerkandidat Laschet am Dienstag in Düsseldorf. Wüst solle voraussichtlich am 27. Oktober im Landtag zum Regierungschef gewählt werden, kündigte CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen an.