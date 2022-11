Deutsch-französischer Kulturbevollmächtiger : Wüst übergibt Staffelstab ans Saarland

23.11.2022, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident kommt zur aktuellen Stunde in den Landtag. Nach den Schüssen auf das Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in Essen haben sich die Abgeordneten mit dem Thema Antisemitismus befasst. (Zu dpa/lnw: "NRW-Fraktionen: Keinen Millimeter Platz für Antisemitismus") Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Termin in Berlin für Hendrik Wüst: Der NRW-Ministerpräsident übergab das Amt des deutsch-französischen Kulturbevollmächtigten an die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.

Das Amt des deutsch-französischen Kulturbevollmächtigten soll die Beziehungen beider Länder stärken. Gerade in Zeiten deutsch-französischer Missverständnisse nicht ganz unwichtig. Am Donnerstag gab NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst den Stab an das Saarland weiter. „Die deutsch-französische Zusammenarbeit war immer der Motor der europäischen Zusammenarbeit – und die deutsch-französische Abstimmung ist gerade in Krisenzeiten besonders wichtig“, sagte der CDU-Politiker. In den vergangenen vier Jahren seien entscheidende Schritte zum Ausbau der deutsch-französischen Freundschaft gegangen worden. „Wir haben die Zusammenarbeit Deutschlands und Frankreichs vertieft, sei es im Hinblick auf das Lernen der Partnersprache, in der beruflichen Bildung oder bei der Unterstützung für deutsch-französische Abschlüsse. Damit haben wir die Völkerverständigung gestärkt – Europa wächst so immer weiter zusammen“, betonte Wüst.