Bayerischer Innenminister : Herrmann: Kampf gegen Covid-Sünder wichtiger als gegen Raser

Stuttgart Die Einhaltung der Corona-Vorschriften hat laut Meinung des bayerischen Innenministers Herrmann Priorität. Die Polizei müsse durchgreifen - der Einsatz sei wichtiger als der gegen Verkehrssünder.

Man müsse dafür sorgen, dass das, was etwa auf der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag beschlossen wurde, nun auch tatsächlich befolgt werde, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Innenministerkonferenz in Stuttgart. „Es gibt eine kleine Minderheit, die meint, man könne das missachten. Da muss die Polizei einschreiten.“