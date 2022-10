Extremismus : Hessische Verfassungsschützer prüfen Böhmermanns Dokumente

Wiesbaden/Berlin Die Plattform „Frag den Staat“ und das „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann haben geheim eingestufte hessische NSU-Akten veröffentlicht. Die Linken bestätigen, dass sie dem Original entsprechen.

Das Landesamt habe die Sendung von Jan Böhmermann vom Freitagabend „zur Kenntnis genommen“. Es prüfe die „im Zusammenhang mit der Sendung erstellten und im Internet veröffentlichten Dokumente“, teilte ein Sprecher am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. In der Erklärung ging das Amt nicht auf den Inhalt der Akten ein.