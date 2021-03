Dritte Corona-Welle : Hitzige Debatte um weitere Verschärfungen noch vor Ostern

1 Angesichts immer schneller steigender Corona-Infektionszahlen ist eine Debatte über eine mögliche vorgezogene Bund-Länder-Runde entbrannt. Kritiker winken ab und fordern stattdessen eine konsequente Umsetzung der „Notbremse“. Anderen geht diese Maßnahme nicht weit genug, um die dritte Welle in den Griff zu bekommen.

Angesichts der rapide steigenden Infektionszahlen in der dritten Corona-Welle werden die Forderungen nach erneuten Verschärfungen der Maßnahmen lauter. Da die Gefahr einer sprunghaften Verschlechterung der Lage über die Osterfeiertage besteht, steht nun auch ein weiteres Bund-Länder-Gespräch bereits der kommenden Woche zur Diskussion. Zuerst hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erneute Beratungen für Anfang der Woche in Aussicht gestellt. Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte einen raschen neuen Corona-Gipfel gefordert.

Auch der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, forderte eine strikte Einhaltung der „Notbremse“ und kritisierte zugleich die Beschlüsse der zurückliegenden Bund-Länder-Beratungen. „Die letzte MPK war vom Kanzleramt schlecht vorbereitet. Weil außerdem bei den Maßnahmen zu viele Kompromisse gemacht werden, macht sich der Wegfall der Osterruhe nun besonders bemerkbar“, so Schneider. Es fehle die Testpflicht für die Wirtschaft und eine Beschränkung für Präsenzgottesdienste zu Ostern. In beiden Fällen sei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) „vor der Lobby umgefallen“, kritisierte Schneider. Mit dem Virus mache man aber keine Kompromisse. „Die Notbremse muss jetzt konsequent umgesetzt werden“, sagte der SPD-Politiker.

Bereits am vergangenen Freitag hatte der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, eindringlich vor einer bedrohlichen Zuspitzung der Infektionslage gewarnt. „Wenn wir nicht sofort gegensteuern, dann werden die Folgen gravierend sein“, sagte Wieler in der vorerst letzten Pressekonferenz gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor Ostern. Laut dem RKI-Präsident sei es vorstellbar, dass es 100.000 Neuinfektionen pro Tag gebe, wenn die dritte Welle nicht eingedämmt werde. Spahn plädierte am Samstag für einen verschärften Lockdown. Angesichts der Entwicklungen brauche man „eigentlich noch mal 10, 14 Tage mindestens richtiges Runterfahren unserer Kontakte, unserer Mobilität“, sagte der Gesundheitsminister bei einer virtuellen Diskussionsveranstaltung. Er appellierte an die Bürger, im Zweifel die staatlichen Regeln auch überzuerfüllen.

Die FDP hingegen pocht trotz der angespannten Infektionsklage auf die Abwägung von Grundrechtseinschnitten. „Uns ist wichtig, dass die Maßnahmen verhältnismäßig und an ihrer Wirksamkeit orientiert sind“, sagte FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. „Wir wollen den notwendigen Gesundheitsschutz mit der Wahrung von Grund- und Freiheitsrechten in Einklang bringen.“ Zugleich verwies Theurer auf das Mittel des Testens, unter dessen Einsatz er Lockerungen in Erwägung zieht. „Mit dem massenhaften Einsatz von Schnelltests muss ein Stück Normalität ermöglicht werden, so dass bestimmte Regeln nicht mehr gelten wenn alle Anwesenden getestet sind“, so der FDP-Politiker.