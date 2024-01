Heikle Lage in den Hochwassergebieten Schutz vor künftigen Katastrophen wird dringlicher

Zwar haben die Flutkatastrophen an der Elbe und Donau in den Jahren 2002 und 2013 sowie im Ahrtal 2021 das Bewusstsein für den Hochwasser- und Katastrophenschutz geschärft – so stellen es auch Hilfsorganisationen dar. So wurde etwa das Nationale Hochwasserschutzprogramm von Bund und Ländern aufgelegt, durch das etwa Flächen für den natürlichen Hochwasserrückhalt wiedergewonnen werden sollen. Mitte Dezember des abgelaufenen Jahres hat zudem ein Gesetz für bessere Klimaanpassung mit dem Bundesrat die letzte Hürde passiert und soll Mitte 2024 in Kraft treten. Zugleich werden Extremwetterereignisse durch die Klimakrise in Zukunft häufiger und heftiger vorkommen, was weitere Vorsorge dringlicher macht.