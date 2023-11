Parteien Höcke ist Spitzenkandidat der Thüringer AfD

Höcke erneuerte seinen Regierungsanspruch. Man werde in Thüringen 2024 „die Machtfrage“ stellen. Was es bedeuten würde, wenn er mit seiner Thüringer AfD an die Macht käme, formulierte er in seiner Rede. „Es wird auf gar keinen Fall mehr einen Zwangsbeitrag geben“, sagte Höcke rund 240 AfD-Mitgliedern. Er machte klar, dass er Medienstaatsverträge für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kündigen würde. Er plädierte für eine Grundversorgung - „vielleicht zehn Prozent dessen, was wir jetzt haben“, wie er sagte.