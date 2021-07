Höckes Manöver : Viel Spielraum für die AfD

Erfurt AfD-Landeschef Björn Höcke ist nicht Ministerpräsident von Thüringen geworden. Sein konstruktiver Misstrauensantrag scheiterte. Aber das taktische Spiel der AfD ließen die Parteien der Mitte gleich an mehreren Orten geschehen.

Von „Thüringer Verhältnissen in Baden-Württemberg“ ist am Freitag bereits die Rede. Doch das Original legt am Freitag noch eins drauf. Höcke manövriert in Erfurt den Landtag in ein konstruktives Misstrauensvotum hinein. Dabei wird ein amtierender Ministerpräsident dadurch abgelöst, indem es eine Mehrheit für einen Nachfolger gibt. Höcke sagt selbst, dass er nicht mit einer Mehrheit für sich rechnet. Die ganze Stoßkraft gilt der CDU, die er vorführen will und die er tatsächlich in die Enge treibt. Denn offenbar ist sich CDU-Fraktionschef Mario Voigt der Verlässlichkeit seiner Fraktionsmitglieder nicht ganz sicher, was ihr Verhalten in der Wahlkabine bei geheimer Stimmabgabe anbelangt. Und so erreicht er die Verständigung darauf, dass alle CDU-Abgeordnete bei der Abstimmung sitzen bleiben, keinen Zettel ausfüllen. So kann am Ende niemand mit dem Finger auf die CDU zeigen, wenn Höcke mehr Stimmen bekommt als seine AfD Mandate hat.